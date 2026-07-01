Wimbledon: Djokovic regola Tsitsipas, ok anche Medvedev e Fonseca

TABELLONE MASCHILE

Senza intralci il secondo turno di Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas deve arrendersi dopo poco più di un’ora e mezza contro il serbo. Novak trova il primo break sul 2-1, allunga annullando tre palle del contro-break subito dopo e archivia il primo set con un agile 6-3. È sufficiente una palla break poi sul 4-4 del secondo parziale per vincerlo con il punteggio di 6-4, poi nel terzo set il greco molla e concede altri due turni di battuta al suo avversario, per il definitivo 6-2 che vale il 3-0. Per Djokovic ora c’è la sfida contro il francese Rinderknech