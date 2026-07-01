Wimbledon: Djokovic regola Tsitsipas, ok anche Medvedev e Fonseca

Non fa sconti Novak Djokovic, che nel secondo turno di Wimbledon regola Stefanos Tsitsipas in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2 in poco più di un’ora e mezza. Servono invece due ore e un quarto a Medvedev per superare lo spagnolo Merida Aguilar in quattro set (3-6, 6-3, 7-5, 6-2). Fonseca piega De Jong 6-1, 7-5, 6-4, mentre nel femminile avanzano senza problemi Sabalenka, Gauff e Pegula: out a sorpresa Andreeva.
TABELLONE MASCHILE
Senza intralci il secondo turno di Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas deve arrendersi dopo poco più di un’ora e mezza contro il serbo. Novak trova il primo break sul 2-1, allunga annullando tre palle del contro-break subito dopo e archivia il primo set con un agile 6-3. È sufficiente una palla break poi sul 4-4 del secondo parziale per vincerlo con il punteggio di 6-4, poi nel terzo set il greco molla e concede altri due turni di battuta al suo avversario, per il definitivo 6-2 che vale il 3-0. Per Djokovic ora c’è la sfida contro il francese Rinderknech
Secondo turno agile anche per Joao Fonseca, che supera l’olandese De Jong con il punteggio di 6-1, 7-5, 6-4 in due ore e ventidue minuti, e per Felix Auger-Aliassime, vittorioso su Prizmic 7-6, 6-3, 7-5 in poco più di due ore e mezza. Destino analogo per Tommy Paul (6-3, 7-6, 6-2) sul coreano Kwon e per Hurkacz (7-6, 6-4, 6-4) sull’austriaco Ofner.
Deve invece rimontare Daniil Medvedev, che va sotto di un set contro lo spagnolo Merida Aguilar ma poi riesce a cambiare marcia e ad andare a prendersi il terzo turno. Dopo il 6-3 in favore dell’iberico, il russo si prende il passaggio del turno nei tre parziali successivi con il punteggio di 6-3, 7-5, 6-2.
TABELLONE FEMMINILE
La vera sorpresa di giornata del tabellone femminile è indubbiamente l’eliminazione di Mirra Andreeva, che da numero 5 del ranking Wta viene rimontata da Krejcikova in quasi tre ore di incontro: la ceca ha la meglio con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4.
Tutto facile invece per le altre big: Sabalenka regola la statunitense Kessler 6-1, 7-6 in un’ora e quaranta minuti, mentre a Coco Gauff serve un set in più per liberarsi dell’argentina Sierra (6-3, 3-6, 7-6). Avanza nel tabellone anche Jessica Pegula, grazie al 7-6, 6-1 ai danni della spagnola Sorribes Tormo.