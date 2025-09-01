Logo SportMediaset
US Open, Musetti ai quarti: "Adesso vorrei sfidare Sinner"

Il toscano ha superato Munar in tre set, all'orizzonte il derby azzurro col numero uno del mondo

01 Set 2025 - 22:41
1 di 10
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

"Speriamo in un derby con Jannik, non vedo l'ora di scoprire chi sarà il mio prossimo avversario, forza Italia": Lorenzo Musetti saluta così il pubblico di Flushing Meadow subito dopo essersi qualificato, per la prima volta, per i quarti di finale degli Us Open battendo in tre set lo spagnolo Jaume Munar. Al prossimo turno il tennista toscano troverà il vincente dell'ottavo tra Sinner e Aleksander Bublik. All'orizzonte c'è un possibile derby tricolore a conferma del momento d'oro del tennis italiano. E sarebbe la prima volta nella storia che due tennisti italiani si affrontano così avanti in un torneo del Grande Slam.

Musetti conferma il suo stato di grazia a Flushing Meadows e domina, in lungo e largo il match con lo spagnolo Jaume Munar battuto in tre set con un perentorio 6-3 6-0 6-1 Lo spagnolo, fin qui una delle sorprese negli ottavi di finale dello US Open, cede sotto i colpi del toscano. Promessa (mancata) del tennis spagnolo sin dal debutto in Top 100 del 2018, con tanto di qualificazione alle NextGen ATP Finals, il maiorchino classe 1997 (oggi n.44 al mondo) stasera nulla ha potuto contro il carrarino. 

"Sapevo che oggi sarebbe stata dura, non riesco a parlare, sono emozionato - le parole a caldo del toscano - L'ultimo mese è stato terribile, ero triste per il mio tennis, il mio gioco. Ma il tennis è così, devi essere presente. Sono fiero di quello che ho fatto nelle ultime settimane. Grazie al mio team che mi ha appoggiato sempre. Oggi ho giocato una partita molto solida, non sbagliavo mai. Grazie a tutti gli italiani è sempre bello avere un tifo fuori casa speriamo di un derby con Jannik non vedo l'ora di scoprire chi sarà il mio prossimo avversario", ha concluso. 

Sinner 'beccato'! Il nuovo sfondo del cellulare scatena il web

In attesa della sfida Sinner-Bubluk, approdano ai quarti anche il canadese Felix Auger-Aliassime e l'australiano Alex De Minaur. Auger-Aliassime ha vinto per 7-5, 6-3, 6-4 contro il russo Andrey Rublev. Si ferma agli ottavi di finale il qualificato svizzero Leandro Riedi, eliminato in tre set da Alex De Minaur. L'australiano ha vinto 6-3, 6-2, 6-1 contro il numero 435 del mondo. Grazie al suo percorso a New York, Riedi guadagnerà oltre 250 posizioni nella prossima classifica ATP. Nel torneo femminile, la numero 2 del mondo Iga Swiatek si è qualificata facilmente per i quarti battendo 6-3, 6-1 la russa Ekaterina Alexandrova. Quarti di finale anche per Naomi Osaka, che ha battuto Coco Gauff 6-3 6-2 in poco più di un'ora di gioco.

