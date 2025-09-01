Tennis, Musetti da urlo contro Munar: vola ai quarti a New York e aspetta Sinner

TABELLONE MASCHILE

Lorenzo Musetti si regala i quarti di finale degli US Open, Jaume Munar va ko in tre set dopo un’ora e trentotto minuti. Pronti via e Lorenzo è subito glaciale, e riesce a trasformare la prima palla break a disposizione sull’1-1 per allungare. Lo spagnolo non riesce a pareggiare i conti, anzi cade nuovamente sul 5-3 nel suo turno di battuta con l’italiano che chiude con il 6-3 che vale l’1-0. Il secondo set è un piccolo grande capolavoro di Musetti: tre break consecutivi per rifilare un sonoro 6-0 al suo avversario, arrivando al terzo parziale sul 2-0. Sull’1-1 Lorenzo è costretto ad annullare quattro palle break all’iberico, ma è l’ultimo sussulto di Munar: nel game successivo il toscano strappa il servizio al rivale e allunga, per poi archiviare la pratica con il definitivo 6-1, dopo un altro break. Musetti accede ai quarti, dove attende il vincitore del match nella notte italiana tra Jannik Sinner e Alexander Bublik.