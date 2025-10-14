Sci di fondo, squadra olimpica e juniores in allenamento in Val Senales

Dopo i test di efficienza in programma al Cerism di Rovereto, le squadre Milano Cortina 2026 saranno al lavoro sulle nevi della Val Senales, in provincia di Bolzano, dal 15 al 23 ottobre. Il responsabile tecnico Markus Cramer ha previsto la partecipazione al raduno di allenamento per Simone Mocellini, Giacomo Gabrielli, Andrea Zorzi, Lorenzo Romano, Davide Ghio, Aksel Artusi, Gabriele Matli, Virginia Cena, Martina Di Centa, Beatrice Laurent, Marit e Ylvie Folie. Gli allenamenti saranno coordinati dai tecnici Renato Pasini, Fulvio Socla, Giuseppe Cioffi e Tullio Grandeis con i fisioterapisti Davide Perucchini e Davide Baldi. La stessa Val Senales ospiterà tra il 18 ed il 25 ottobre la squadra Junior con Federico Pozzi, Nicolò Bianchi, Marco Pinzani, Alessio Romano, Luca Ferrari, Daniel Pedranzini, Luca Pietroboni, Vanessa Cagnati, Marta Bellotti e Caterina Milani, seguiti dai tecnici Matteo Betta, Fabio Pasini e Stefano Corradini.