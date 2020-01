Travaglia: finale amara a Bendigo, ma entra nel main draw degli AO

Finale amara per Stefano Travaglia al "Bendigo Challenger", torneo Atp dotato di un montepremi di 54.160 dollari. In Australia il tennista italiano, numero 75 Atp (best ranking), ha perso la finale per 7-6(2) 7-6(3) contro lo statunitense Steve Johnson, numero 81 Atp. L'azzurro può comunque sorridere perché grazie a questo risultato è entrato nel main draw degli Australian Open.