Atp Finals, Djokovic brilla a Londra: Nole piega Zverev e vola in semifinale Seconda vittoria nel gruppo per il numero uno del mondo. Cilic batte Isner in tre set

14/11/2018

Procede spedito il cammino di Novak Djokovic alle Atp Finlas. Sul veloce indoor della "O2 Arena" prova di forza per Nole, che ha superato Alexander Zverev in 1h16' al termine di una partita mai in discussione. Il numero uno del mondo si è imposto col risultato di 6-4, 6-1 contro il tedesco, conquistando anche il pass per la semifinale grazie al set strappato da Isner a Cilic, che piega l'americano in tre set (6-7, 6-3, 6-4).

DJOKOVIC-ZVEREV Il numero 1 al mondo si conferma tale. Novak Djokovic, infatti, supera facilmente Alexander Zverev, numero 5 del ranking Atp, con un netto 2-0 (6-4; 6-1) in appena 1h16m di gioco. Alla “O2 Arena” il serbo di fatto ipoteca la semifinale, visto che comanda il suo girone, il gruppo “Guga Kuerten”, con due vittorie. Eppure a inizio match Zverev era stato quasi perfetto. Il tedesco arriva al servizio sul 5-4 in svantaggio, si porta a un passo dal break, ma vanifica tutto con un doppio fallo che gli costa caro, e regala il game a Nole. Nel mezzo Djokovic salva però anche due palle break prima di chiudere, rubando il servizio al decimo gioco, sul 6-4. Nel secondo set di fatto non c’è mai storia, visto che si apre con il break del serbo che subito si porta avanti 3-1. Il tedesco accusa il colpo e praticamente esce dal match. Ne approfitta Nole, che senza pietà piega l’avversario. Il 6-1 del secondo set chiude i conti sul 2-0 finale. Anche in queste final Djokovic si sta confermando sui livelli altissimi che lo hanno contraddistinto in tutto questo 2018.

CILIC-ISNER Dopo la sconfitta nella prima giornata Cilic e Isner vanno a caccia del riscatto giocandosi le ultime possibilità di passare il turno. La gara è tesa ed è giocata quasi esclusivamente sui turni di battuta, nessuno concede nulla in un agguerritissimo primo set che finisce solo al tie break sul 7-6 in favore dello statunitense. Lo stallo sembra destinato a proseguire identico anche nel secondo set, ma Cilic rompe lo stallo e, dopo aver sfiorato il break nel sesto gioco, lo trova all’ottavo nonostante un tentativo di rimonta disperato di Isner. Sul 5-3 per il croato è un gioco da ragazzi andare a chiudere il gioco successivo per riportare in equilibrio la gara. Nel terzo set la partita si capovolge radicalmente e nei primi tre game ci sono tre break consecutivi, il primo dopo una lunghissima serie di vantaggi conclusi a favore di Cilic. Isner non riesce più a controbattere e la partita scivola via fino al 6-4 che chiude i conti sul definitivo 2-1.

