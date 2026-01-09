Da Musetti a Panatta: i sei azzurri arrivati nella top ten Atp

© Getty Images | Chi è arrivato in top 10 oltre a Musetti?
La sfida di sabato mattina a Hong Kong (8.30 orario italiano) potrebbe diventare storica per Lorenzo Musetti. In caso di vittoria nella semifinale del torneo Atp 250 asiatico contro il russo Andrey Rublev, il 23enne di Carrara raggiungerebbe la top 5 del ranking Atp per la prima volta in carriera.
Un traguardo importante, soprattutto se pensiamo alla storia del tennis italiano. Fermandoci ai primi dieci posti della classifica mondiale, dal 1968 ad oggi appena 6 tennisti italiani sono entrati in questa ristrettissima cerchia: ecco chi sono...