Abodi fa eco a Buonfiglio: "Ripescaggio Italia? Ci si qualifica in campo..."

"Un ripescaggio dell'Italia al Mondiale? Non é opportuno, ci si qualifica sul campo". Così anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, come in mattinata aveva fatto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, si dice contrario all'ipotesi di una ripescaggio della nazionale azzurra al posto dell'Iran, lanciata dalle parole di Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente Usa Donald Trump. Abodi, a margine della cerimonia al Quirinale per i 70 anni della Corte Costituzionale, si é detto inoltre convinto che una tale operazione da parte della Fifa "non è possibile", oltre che inopportuna.