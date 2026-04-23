Curling, Mondiale Ginevra: l'Italia a caccia dello storico bis

Da sabato 25 aprile a sabato 2 maggio, il Geneva Sous-Moulin Sports Center di Ginevra (Svizzera) ospiterà i Campionati Mondiali di doppio misto di curling. L'Italia partecipa alla manifestazione con Stefania Constantini (Fiamme Oro) e Amos Mosaner (Fiamme Oro). La coppia, medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, si presenta al via del torneo nel ruolo di detentrice del titolo iridato, conquistato nel 2025 in Canada. Gli azzurri saranno seguiti dall'allenatore Marco Mariani, che ha sintetizzato così la situazione alla vigilia dell'appuntamento: "Andiamo con la squadra Campione del Mondo in carica perché era giusto difendere il titolo dello scorso anno. È stata una stagione dura per entrambi i ragazzi, ma arrivano motivati al Mondiale di Ginevra. Siamo consapevoli di avere tante avversarie di alto livello. Quindi, prenderemo una partita alla volta. L'obiettivo è quello di raggiungere la semifinale. Dopodiché, vedremo cosa accadrà. Ovviamente, la speranza è di confermarsi Campioni, ma sappiamo che non sarà facile". Constantini e Mosaner hanno peraltro la possibilità di diventare la seconda coppia della storia a imporsi in due edizioni consecutive dei Campionati Mondiali. In passato, solo gli svizzeri Irene Schori/Toni Müller hanno saputo vincere due titoli di fila, primeggiando nelle edizioni 2008 e 2009.