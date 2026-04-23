MotoGp, Bagnaia: "Con questa Ducati non posso esprimermi al 100%"

"Il Dna della GP25 e della GP26, che è lo stesso, non mi permette di esprimermi al 100%. Guido sempre in difesa e non posso più sfruttare il mio punto di forza, che era la staccata. Spero che già dai test di lunedì si riesca ad andare nella direzione in cui siamo arrivati fino al 2024. In questo momento ci sono anche altri piloti che si lamentano delle stesse cose". Così a Sky Sport Pecco Bagnaia, pilota della Ducati, alla vigilia del Gp di Spagna, tornando sulle difficoltà con la Desmosedici riscontrati negli ultimi due anni.