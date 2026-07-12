TENNIS

Tennis, Wimbledon: Sinner sfida Zverev per il titolo

Jannik deve difendere il trofeo conquistato un anno fa, il tedesco vuole il suo secondo Slam. Appuntamento alle ore 17

12 Lug 2026 - 08:46
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic, Sasha Zverev ha interrotto il sogno britannico di Arthur Fery. Saranno proprio il tedesco e l'altoatesino a giocarsi il titolo a Wimbledon, nel remake della finale vinta da Jannik pochi mesi fa a Madrid. Sinner vuole confermare il titolo conquistato nel 2025, Zverev è pronto a dare tutto per vincere un altro Slam e confermare la vittoria del Roland Garros. Alle 17 il via alle danze.

Saranno un tedesco e un italiano a giocarsi la finale e il titolo a Wimbledon, a un anno dal trionfo di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz che consegnò il successo all'italiano. Il numero uno al mondo difende il titolo conquistato dodici mesi fa contro Alexander Zverev che, complice l'assenza prolungata di Alcaraz, è diventato numero 2 del ranking Atp.

Il tedesco si prepara a inseguire la rottura di un autentico tabù, nella sua prima finalissima a Wimbledon in carriera. Sinner è infatti, da anni, un incubo per il tennista di origini russe. Zverev ha perso le ultime nove sfide contro l'altoatesino di San Candido, che non perde contro il suo rivale da tre anni esatti e l'ha già sconfitto quattro volte nel 2026. Oltre ai tre successi in altrettante semifinali (Indian Wells, Miami, Montecarlo) tra i precedenti spicca la finalissima del Masters 1000 di Madrid, dominata da Sinner con un nettissimo 6-1, 6-2. Zverev deve dunque sconfiggere la sua nemesi sportiva e i propri fantasmi, che non sono stati completamente esorcizzati dalla sua prima vittoria di uno Slam al Roland Garros (contro Cobolli).

Il tedesco ha sconfitto rivali importanti (Fritz, Lehecka e il padrone di casa Fery) e ha perso due soli set, contro Blockx nel primo turno e contro Lehecka stesso. Sinner, di contro, ha faticato terribilmente al debutto (5° set contro Kecmanovic) e poi è stato un rullo compressore: vittorie in tre parziali contro Borges, Brooksby, Mochizuki, Struff e Djokovic. Il successo su Nole ha motivato ulteriormente l'azzurro, che vuole tornare a vincere uno Slam: alle 17 il via alla finalissima, che lo vedrà sfidare uno Zverev agguerrito e motivato.

Leggi anche

Wimbledon: Noskova vince il suo primo Slam, battuta Muchova nel derby ceco

tennis
wimbledon
jannik sinner
alexander zverev

Tennis

00:28
MCH ATTESA PER SINNER AL SAN RAFFAELE MCH

Che attesa per Sinner: le infermiere lo attendono col cartello

01:23
Il Papà di Cobolli: "Vi spiego i suoi segreti"

Il papà di Cobolli: "Vi spiego i suoi segreti"

02:57
Ecco le possibili insidie per il secondo Wimbledon di fila di Sinner

Ecco le possibili insidie per il secondo Wimbledon di fila di Sinner

01:20
Sinner, tutto facile

Sinner, tutto facile

01:08
MCH SINNER RESTITUISCE TROFEO WIMBLEDON MCH

Sinner restituisce il trofeo di Wimbledon: "Magari solo per qualche settimana"

01:29
Wimbledon, il primo turno

Wimbledon, il primo turno: ecco l'avversario di Sinner

01:33
Il ritorno di Sinner

Il ritorno di Sinner

01:07
Sinner verso Wimbledon

Sinner, caccia del bis a Wimbledon

00:51
MCH BELLUCCI SCONFITTO DA COLLIGNON AL TORNEO DI HALLE MCH

Bellucci fa una volée alla Becker, poi si sfoga con le sue scarpe

01:35
Il cerotto di Sinner

Il cerotto di Sinner

02:41
MCH BELLUCCI BATTE BUBLIK AD HALLE MCH

Mattia Bellucci inizia bene ad Halle: 7-6, 6-1 ad Alexander Bublik

01:18
MCH COBOLLI KO AD HALLE VS TIAFOE MCH

Cobolli scivola sull'erba: subito fuori ad Halle

01:47
Tennis, parla Binaghi

Tennis, parla Binaghi

01:28
Sinner, semaforo verde

Sinner, semaforo verde

01:36
Sinner, ancora esami

Sinner, ancora esami

00:28
MCH ATTESA PER SINNER AL SAN RAFFAELE MCH

Che attesa per Sinner: le infermiere lo attendono col cartello

I più visti di Tennis

Alcaraz torna ad allenarsi con una racchetta speciale ma il rientro resta lontano

Sinner vola in finale a Wimbledon senza fatica, anche Djokovic è spazzato via

Sinner: "Bello tornare in finale, questo torneo è speciale. Dovevo alzare il livello e l'ho fatto"

Zverev non lascia scampo a Fery: niente da fare per l'idolo di casa, in finale ci va Sascha

Sinner contro Djokovic, una rivincita per prendersi la finale di Wimbledon

Esclusiva Binaghi

Binaghi: "Il tennis in chiaro su Mediaset la notizia più bella che c’è"

Notizie del giorno
Vedi tutti
08:46
Sinner, appuntamento con il bis e con la storia: alle 17 la finale di Wimbledon contro Zverev
08:40
Yamal e Bellingham variabili decisive contro una finale già scritta: l'analisi verso le semifinali
08:32
Giallo sull'1-1 inglese: la palla tocca la spider cam? La Norvegia protesta, la nota della Fifa
07:58
Svizzera in 10, Alvarez e Lautaro decisivi ai supplementari: Argentina, semifinale con l'Inghilterra
07:43
Lo sport sui giornali: sfoglia la nostra rassegna stampa