Wimbledon: Noskova vince il suo primo Slam, battuta Muchova nel derby ceco

LA PARTITA

La finale del torneo Wta di Wimbledon 2026 propone il derby ceco tra Karolina Muchova e Linda Noskova, entrambe capaci di raggiungere l’ultimo atto dei Championships per la prima volta in carriera. L’equilibrio si spezza già nel quarto game, quando Noskova piazza il break che le consente di prendere il controllo del primo set: la tennista di Vsetin strappa poi nuovamente il servizio alla connazionale nell’ottavo gioco e chiude la frazione con un perentorio 6-2, al quinto set point. Karolina cerca allora una reazione immediata nel secondo parziale e si costruisce pure tre palle break, ma Linda le annulla tutte nel terzo game. La giocatrice classe 2004 passa allora al contrattacco e toglie per la terza volta nel corso del match la battuta alla rivale, ma poi si lascia sopraffare dall’emozione del momento e si scioglie completamente a un passo dalla vittoria: cinque match point non sfruttati e due clamorosi break subiti. Muchova ha così la possibilità di rientrare nel match e la coglie, vincendo 7-5 il secondo set e rimandando ogni decisione al terzo e decisivo parziale. Qui si assiste però a un nuovo ribaltone: Noskova ritrova un po’ di smalto e vola sul 3-0, piazzando un break e annullando quattro palle break all’avversaria. A tornare allora spalle al muro è Karolina, che questa volta non riesce più a trovare la forza per controbattere: Linda chiude infatti ogni discorso con il 6-3 che sigilla il match dopo 2h29’ di gioco. Sotto gli occhi attenti di Maria Sharapova – una delle legends presenti in tribuna – Noskova conquista, dunque, il primo titolo Slam della propria carriera, all’età di 21 anni. È costretta invece a leccarsi le ferite Muchova, che esce sconfitta per la seconda volta dall’atto decisivo di uno Slam: era già successo nel 2023, quando si arrese a Iga Swiatek nella finale del Roland Garros a Parigi.