"Mistaken identity", la nuova regola che ha portato all'espulsione di Embolo e condannato la Svizzera

Nella notte, è accaduto per quanto riguarda Paredes, sanzionato per un fallo che non ha commesso, dato che Embolo ha simulato e non c'è stato alcun contatto. Ciò ha portato l'arbitro portoghese Pinheiro a rivedere l'azione, chiamato dal Var, e a cancellare l'ammonizione dell'argentino. Di conseguenza, giallo per simulazione per Embolo che, essendo già ammonito, è stato espulso e ha dovuto lasciare il campo.