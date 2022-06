Tennis, Wimbledon: esordio vincente per Djokovic, Alcaraz e Murray

WIMBLEDON

Avanzano al secondo turno tutte le favorite anche tra le donne: vincono Jabeur, Kontaveit e Raducanu

Vincono tutti i big a Wimbledon, in una prima giornata caratterizzata dalla pioggia. Novak Djokovic supera con qualche difficoltà il coreano Kwon in quattro set (6-3, 3-6, 6-3, 6-4), molta fatica anche per Carlos Alcaraz a cui servono cinque set per sconfiggere Struff. Bene anche l’idolo di casa Murray: 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 a Duckworth. Ko a sorpresa invece Hurkacz. Tra le donne avanzano le prime teste di serie con Jabeur, Kontaveit e Raducanu. Wimbledon, le emozioni del primo giorno















































































TABELLONE MASCHILE

Soffre più del previsto ma avanza al secondo turno Novak Djokovic: nel suo esordio a Wimbledon il serbo passa 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 su Kwon (numero 81 della classifica). Qualche problema per Djokovic che si deve affidare a 15 ace, mentre il coreano si difende bene con 31 vincenti (gli stessi del più celebre avversario che ora affronta Kokkinakis). Fatica anche Carlos Alcaraz, a cui servono ben cinque set prima di avere la meglio sul tedesco Struff: 4-6, 7-5, 4-6, 7-6(3), 6-4 per lo spagnolo, che deve ancora trovare il ritmo del gioco da erba. Al secondo turno anche Andy Murray, alla ricerca della forma dei tempi migliori e come sempre lottatore nella vittoria 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 sull’australiano Duckworth. Fuori invece a sorpresa il semifinalista dello scorso anno Hurkacz, ko dopo una rocambolesca maratona con Davidovich-Fokina. Lo spagnolo si impone 7-6(4), 6-4, 5-7, 2-6, 7-6(8). Avanti la testa di serie numero 3 Ruud 7-6(1), 7-6(9), 6-2 a Ramos.

TABELLONE FEMMINILE

Esordio vincente per la beniamina di casa Emma Raducanu a Wimbledon: la 19enne britannica, testa di serie numero 10, sconfigge 6-4, 6-4 la Kanepi. Bene anche la terza testa di serie del tabellone femminile, la tunisina Ons Jabeur, per lei un facile 6-1, 6-3 alla qualificata Bjorklund. Infine, approdano al secondo turno anche la testa di serie numero 2 Kontaveit (7-5, 6-1 all’americana Pera) e la vincitrice di Wimbledon 2018 Angelique Kerber (6-0, 7-5 alla Mladenovic).