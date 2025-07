Fabbri e Sibilio in gara a Eugene nel meeting più prestigioso del mondo

Nei 400 ostacoli Alessandro Sibilio tornerà a gareggiare nel circuito dei diamanti dopo la forzata rinuncia di Parigi pochi minuti prima della sua prova per i postumi di un'infezione che ha frenato la sua preparazione negli ultimi tempi e portato a gareggiare a Madrid nei campionati europei a squadre non al massimo della condizione, pur con un buon quarto posto per la squadra in 48"94, tempo che non rispecchia però il suo reale valore che cercherà di mostrare sull'anello di pista del leggendario impianto dell'Hayward Field, dove affronterà avversari straordinari a cominciare dal campione olimpico Rai Benjamin, dal brasiliano campione del mondo proprio a Eugene 2022, Alison dos Santos, senza trascurare in particolare il qatarino Abderrahman Samba e il nigeriano Ezekiel Nathaniel.