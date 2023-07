Tennis, Wimbledon: esordio perfetto per Musetti, battuto Varillas in tre set

TENNIS

Nel primo turno il carrarese travolge il peruviano: 6-3, 6-1, 7-5. Ora Isner o Munar

Non poteva esserci inizio migliore a Wimbledon per Lorenzo Musetti, che va al secondo turno grazie al netto successo su Juan Pablo Varillas. Il carrarese, infatti, si impone 6-3, 6-1, 7-5 sul peruviano al termine di un match in cui il classe 2002 domina dall'inizio alla fine, con un solo passaggio a vuoto fortunatamente non determinante nella parte centrale del terzo parziale. In apertura, Musetti mette subito le cose in chiaro, sfruttando la terza palla break a disposizione e volando immediatamente sul 3-0: un vantaggio che gli vale il 6-3 al termine del primo parziale.

Il secondo è quello meno equilibrato: il numero 16 al mondo sale subito sul 2-0 per poi vincere quattro game di fila e chiudere sul 6-1. Nel terzo, qualche sbavatura: prima annulla due palle break, poi si porta sul 3-1, ma perde per la prima volta il turno in battuta nel settimo game, con Varillas che ne approfitta e pareggia sul 4-4. Proprio quando il tie-break sembra inevitabile, Musetti strappa nuovamente il servizio, aggiudicandosi il terzo set per 7-5 e vincendo dopo 2 ore e 2 minuti di gioco. Si aprono così le porte del secondo turno per Musetti: sfiderà l'americano John Isner o lo spagnolo Jaume Munar.