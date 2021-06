Tennis, Wimbledon: Djokovic passeggia su Anderson, Rublev sfiderà Fognini

WIMBLEDON

Il serbo rifila un triplo 6-3 al sudafricano, il russo domina e vince 6-1, 6-2, 7-5 contro Harris: affronterà il sanremese per volare agli ottavi. Avanza anche Murray

Nessun problema per Novak Djokovic, che supera agilmente il secondo turno di Wimbledon. Il numero uno al mondo travolge con un netto 3-0 Kevin Anderson: se la vedrà ora con Denis Kudla, giustiziere di Seppi. L'avversario di Fabio Fognini sarà invece Andrey Rublev: il russo stende 6-1, 6-2, 7-5 Harris e si guadagna la sfida al sanremese. Qualificazione anche per Andy Murray, nel femminile avanzano Aryna Sabalenka, Elina Svitolina e Iga Swiatek. Getty Images

TABELLONE MASCHILE

Secondo turno più che agevole per Novak Djokovic, che in meno di due ore di gioco rifila un triplo 6-3 a Kevin Anderson. Match praticamente perfetto per il numero uno al mondo, solido al servizio e cinico nell'approfittare dei buchi del sudafricano. In tutto l'incontro, Nole non concede neanche una palla break: il numero 102 della classifica Atp, invece, ne lascia per strada ben otto, quattro delle quali decisive per i break che concludono i tre parziali. Nel primo, Nole passa dal 3-3 al 6-3, mentre tra il secondo e il terzo conquista addirittura cinque game di fila (dal 2-3 al 6-3 e l'1-0 di apertura). Nulla da fare, dunque, per Anderson, che riesce solo a cancellare due chance di 5-3, ma alla terza cede: al momento di servire per chiudere i giochi, il serbo non sbaglia e, al secondo match point, chiude 6-3, 6-3, 6-3. Per il numero uno al mondo si aprono le porte del terzo turno: sfiderà Denis Kudla, giustiziere di Andreas Seppi (netto 6-2, 6-4, 6-2).

Tutto facile anche per Andrey Rublev, che vola al terzo turno e si guadagna la sfida a Fabio Fognini. Il russo travolge il sudafricano Lloyd Harris con un netto 6-1, 6-2, 7-5 in un match mai in discussione, con il numero 7 della classifica Atp che passa dall'1-1 al 6-1 nel corso del primo parziale, poi non si scompone quando perde per la prima volta il servizio (dal possibile 5-1 al 4-2) e chiude comunque sul 6-2. Nel terzo, è decisivo invece l'ultimo turno in battuta: Rublev passa dal 5-5 al 7-5. Ora, il russo se la vedrà con Fabio Fognini: in palio l'accesso agli ottavi di finale. Avanza al terzo turno anche il vincitore del 2013 e del 2016 Andy Murray: il britannico ha bisogno di cinque set per eliminare il tedesco Oscar Otte. Il 34enne si aggiudica 6-3 il primo parziale, poi incassa un doppio 6-4, infine conquista il quarto e il quinto con i punteggi di 6-4 e 6-2, guadagnandosi la possibilità di volare agli ottavi: per farlo, dovrà avere la meglio su Denis Shapovalov, che avanza grazie al ritiro di Pablo Andujar.

Negli altri match di giornata, sono tanti i tennisti nella top 20 Atp a rischiare, con la qualificazione che arriva soltanto al quinto set. Saluta addirittura al primo turno Casper Ruud: il norvegese cede 7-6(6), 7-6(3), 2-6, 2-6, 6-2 all'australiano Jordan Thompson. Gael Monfils, invece, batte 4-6, 6-2, 7-6(5), 4-6, 6-4 Christopher O'Connell, numero 130 al mondo. Non rischia, invece, Daniel Schwartzman: l'argentino passa in rimonta e supera in quattro set il padrone di casa Broady, steso 4-6, 6-2, 6-1, 6-4, qualificandosi per la sfida con Marton Fucsovics, che come Shapovalov vince per il ritiro di Vesely. Chi passa a fatica dopo il quinto set è Nick Kyrgios, che dopo l'interruzione torna in campo ed elimina 6-4, 4-6, 3-6, 6-1, 9-7 il francese Hugo Humbert, numero 25 al mondo: ora, l'australiano affronterà Gianluca Mager. L'avversario di Lorenzo Sonego, invece, sarà il colombiano Daniel Galan Riveros, che batte in quattro set (6-4, 4-6, 7-5, 7-5) l'argentino Federico Coria. L'unico match che riprenderà giovedì, invece, è quello del numero 10 al mondo Roberto Bautista-Agut, in vantaggio di un set e avanti 3-2 con servizio a favore nel corso del quarto parziale.

TABELLONE FEMMINILE

Esclusioni eccellenti nel tabellone femminile di Wimbledon: saluta, infatti, la numero 6 al mondo Sofia Kenin, battuta con un netto 6-2, 6-4 dalla connazionale Madison Brengle, che vola al terzo turno contro Viktorija Golubic (6-2, 6-0 a Danielle Collins). Bianca Andreescu, settima della classifica Wta, cede invece al primo turno 6-2, 6-1 ad Alize Cornet, che sfiderà Ajla Tomljanovic. Non sbaglia invece Aryna Sabalenka, quarta al mondo, che nonostante il set di svantaggio (4-6) rimonta e rifila un doppio 6-3 alla padrona di casa Katie Boulter: nel terzo turno ci sarà il match con Maria Camila Osorio Serrano (7-5, 6-2 ad Ekaterina Alexandrova). Si conferma anche Elina Svitolina, quinta al mondo, che pur rischiando batte 6-3, 2-6, 6-3 Alison Van Uytvanck e si qualifica al secondo turno, dove affronterà Magda Linette (2-6, 6-3, 6-1 ad Amanda Anisimova).

Turno agevole anche per Iga Swiatek: la polacca domina e batte Vera Zvonareva con il punteggio di 6-1, 6-3. Ora, la numero 9 della classifica Wta se la vedrà con Irina Begu, che supera in tre set 7-5, (7)6-7, 6-3 Petra Martic. Dopo Serena, saluta anche Venus Williams, stesa con un netto 7-5, 6-0 dalla tunisina Ons Jabeur. Passano il turno Garbine Muguruza (12 Wta), Victoria Azarenka (14) ed Elise Mertens (16), che battono rispettivamente Lesley Pattinama Kerkhove (6-1, 6-4), Kateryna Kozlova (6-1, 6-3) e Lin Zhu (6-2, 6-0), mentre Belinda Bencic, undicesima al mondo, saluta già al primo turno cedendo in due set a Kaja Juvan (102), che vince con un doppio 6-3. L'unico match di giornata interrotto è quello tra Maria Sakkari (18) e Shelby Rodgers, con l'americana avanti di un set (7-5) nei confronti della greca.

Vedi anche Tennis Wimbledon: debutto vincente per Berrettini, Fognini vola al terzo turno