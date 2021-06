Wimbledon: Berrettini al secondo turno in 4 set, sconfitto Pella

TENNIS

Il numero 9 al mondo supera 6-4, 3-6, 6-4, 6-0, soffrendo contro l’argentino solo nel secondo set

È un Matteo Berrettini convincente quello che accede al secondo turno del Torneo di Wimbledon: Guido Pella è steso 6-4, 3-6, 6-4, 6-0. L’azzurro conquista il primo set con un break ottenuto nel quinto game. L’argentino alza il ritmo e torna in partita vincendo il secondo parziale anche per via di un calo del romano. Il numero 9 al mondo ritrova il servizio e la profondità in risposta per tornare avanti nel terzo; nell’ultimo Berrettini è devastante.

Buone notizie notizie da Wimbledon per il debutto in questa edizione di Matteo Berrettini. Reduce dalla vittoria al Queen’s, il tennista romano supera il primo turno dello Slam inglese dopo avere sconfitto Guido Pella in quattro set: 6-4, 3-6, 6-4, 6-0 il punteggio finale di un match leggermente più complicato del previsto. Il numero 9 al mondo parte infatti molto bene e si prende il primo set, forte del break conquistato nel primo game. Tuttavia l’argentino non vuole mollare subito la presa: Pella alza il proprio ritmo e riesce a pareggiare i conti dei parziali, sfruttando un calo in risposta dell’avversario, nonché l’unica palla break conquistata. La testa di serie n°7 appare ancora un po’ contratta, ma poi si scioglie definitivamente quando evita l’allungo nel terzo set: ritrova il servizio e la profondità e torna così avanti nel punteggio. A questo punto l’ultimo set si rivela una pura formalità: il match finisce addirittura con un bagel. Si conferma quindi un periodo nero per il sudamericano dopo le uscite al primo turno nei tornei di preparazione su erba.

TABELLONE FEMMINILE

Bene Camila Giorgi, che inizia con il piglio giusto la propria avventura a Wimbledon. L’italiana annichilisce la svizzera Jil Belen Teichmann, aggiudicandosi il confronto sul punteggio di un doppio 6-2 in 66’ di gioco. Partita senza storia, nella quale la palla più pesante di Giorgi fa la differenza al cospetto di una Teichmann incapace di disinnescare il tennis offensivo della marchigiana. Nel primo set, dopo un iniziale equilibrio, Teichmann è costretta a subire in maniera quasi impietosa i break del quinto e del settimo gioco e a perdere subito la frazione. Nel secondo parziale la musica non cambia. L’avversaria di Giorgi ha uno scatto d’orgoglio nel sesto game, costruendosi tre palle break, ma l’azzurra è abile ad annullare queste chance e a continuare imperterrita il martellamento da fondo, facendo così calare il sipario.