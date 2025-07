Giro del Mito: ultimi giorni per iscriversi alla granfondo del 13 luglio. Attesa anche per i due giorni di festa a Bagno di Romagna

Ultima chiamata per vivere una sfida “oltre il tempo”. Le iscrizioni al Giro del Mito, la nuova granfondo in programma domenica 13 luglio 2025 a Bagno di Romagna, chiuderanno mercoledì 9 luglio: c’è tempo ancora per pochi giorni per garantirsi un pettorale e prendere parte alla prima edizione di una vera e propria “sfida oltre il tempo”, un evento che punta a entrare nel cuore degli appassionati sulle strade mitiche del Giro d’Italia e del Tour de France, oltre che luoghi di allenamento del grande Marco Pantani.



La gara, organizzata da River22 Sporting Club, si svilupperà su due percorsi – lungo e corto – pensati per offrire un’esperienza autentica sulle strade dell’Appennino tosco-romagnolo, toccando località iconiche del ciclismo come il Passo dei Mandrioli, il Monte Fumaiolo, il Passo della Calla, il Carnaio e la salita finale di Selvapiana, che ospiterà anche una cronoscalata speciale valida per una classifica dedicata.



I percorsi: un viaggio nel Mito