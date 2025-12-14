Logo SportMediaset

Sci, Goggia: "potevo rischiare di più ma fatta buona prova"

14 Dic 2025 - 15:34

"È stata una prova molto solida, mi sento di dire che avevo tantissimo margine mentre scendevo. Credo che le sbavature siano figlie della disabitudine alla velocità, ma credo sia stata una buona prova. Essere terza con il margine che so di avere è un buon segnale. Ho sbagliato un po' la direzione nell'ultimo salto, ma ho affrontato con intelligenza alcuni passaggi che richiedevano attenzione; avrei potuto rischiare di più ma è una buona prova". Così Sofia Goggia dopo il terzo posto nel SuperG a St. Moritz. "Devo dire che questi risultati, sebbene non eccelsi senza vittorie, mi danno tanta fiducia. Oggi ero particolarmente tranquilla, avevo le linee ben chiare in testa: mi sono fidata delle indicazioni degli allenatori e delle mie idee, anche se avrei potuto spingere di più. Ora si va in Val d'Isere, spero di riuscire a vincere un'altra mucca, sarebbe la terza", ha aggiunto.

