Tennis, US Open: Musetti vince e va al secondo turno

Inizia da Flushing Meadows il tentativo di riscatto di Lorenzo Musetti. Dopo le eliminazioni a Washington, Toronto e Cincinnati, il toscano vince il suo primo match agli US Open, avanzando al secondo turni di rimonta. Questo perché Giovanni Mpetshi Perricard, comunque numero 37 della classifica Atp, non sta di certo a guardare e, anzi, dopo un intero set senza possibilità di palle break vince 7-3 il tie-break. Il classe 2002, però, ha una grande reazione che lo porta a ribaltare il risultato, e lo fa senza mai rischiare di perdere il servizio: nel secondo set pareggia grazie al 6-4 arrivato con l'unica palla break (e la prima del match), mentre nel terzo il francese ne concede quattro, annullando le prime tre.



Musetti è solido al servizio e bravo a sfruttare i varchi concessi dal francese, che nel quarto parziale rischia sempre di incassare il break: sia sull'1-0 che sul 2-1. La terza volta, però, è quella buona: Musetti strappa il servizio, vola sul 4-2 e si garantisce il vantaggio che resisterà fino a fine partita. Alla fine, il tabellone recita 6(3)-7, 6-3, 6-4, 6-4 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Al netto del tie-break perso, gran prova del toscano, che va così al secondo turno. Sfiderà ora Halys o Goffin, ma a prescindere dall'avversario Musetti arriverà al match con ritrovato entusiasmo.