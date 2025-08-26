Tennis, US Open: Musetti vince e va al secondo turno

Il toscano perde il primo set al tie-break, poi rimonta Mpetshi Perricard: ora Halys o Goffin
Musetti Us Open 2025 © IPA
Comincia con un successo l'avventura agli US Open di Lorenzo Musetti. A Flushing Meadows, il toscano e numero 10 al mondo si impone in rimonta sul francese Giovanni Mpetshi Perricard: perde il primo set al tie-break, poi vince gli altri tre vincendo con il punteggio di 6(3)-7, 6-3, 6-4, 6-4 dopo due ore e mezza di gioco. Al secondo turno, il classe 2002 affronterà uno tra il transalpino Quentin Halys e il belga David Goffin.
Inizia da Flushing Meadows il tentativo di riscatto di Lorenzo Musetti. Dopo le eliminazioni a Washington, Toronto e Cincinnati, il toscano vince il suo primo match agli US Open, avanzando al secondo turni di rimonta. Questo perché Giovanni Mpetshi Perricard, comunque numero 37 della classifica Atp, non sta di certo a guardare e, anzi, dopo un intero set senza possibilità di palle break vince 7-3 il tie-break. Il classe 2002, però, ha una grande reazione che lo porta a ribaltare il risultato, e lo fa senza mai rischiare di perdere il servizio: nel secondo set pareggia grazie al 6-4 arrivato con l'unica palla break (e la prima del match), mentre nel terzo il francese ne concede quattro, annullando le prime tre.
Musetti è solido al servizio e bravo a sfruttare i varchi concessi dal francese, che nel quarto parziale rischia sempre di incassare il break: sia sull'1-0 che sul 2-1. La terza volta, però, è quella buona: Musetti strappa il servizio, vola sul 4-2 e si garantisce il vantaggio che resisterà fino a fine partita. Alla fine, il tabellone recita 6(3)-7, 6-3, 6-4, 6-4 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Al netto del tie-break perso, gran prova del toscano, che va così al secondo turno. Sfiderà ora Halys o Goffin, ma a prescindere dall'avversario Musetti arriverà al match con ritrovato entusiasmo.
MUSETTI: "FIERO DELLA VITTORIA"
"Ho rispettato il piano di gioco, ero concentrato, sono molto fiero di questa vittoria. Grazie a tutti gli italiani che sono qui e mi sostengono": così Lorenzo Musetti, al termine del match vinto contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard nel primo turno degli US Open. "Grazie a tutti gli italiani che sono qui e mi sostengono, so che c'è una grande comunità italiana a New York, ogni giorno riceviamo molto sostegno - ha aggiunto - Il tennis italiano sta vivendo il suo periodo migliore, sono fiero di farne parte. La top 10 era il mio sogno, ho lottato tanto per arrivarci".
