Tennis, US Open: Errani e Paolini fuori in semifinale nel doppio femminile

Devono arrendersi ad un passo dalla finale Sara Errani e Jasmine Paolini, le due azzurre si fermano alla semifinale degli US Open. Gabriela Dabrowski ed Erin Routliffe raggiungono in finale Siniakova e Townsend, superando le italiane per 2-0 dopo un’ora e quindici minuti. La partenza è in sordina, ma già dai primi game (con tanti punti giocati e subito ai vantaggi) si intuisce la difficoltà del match per le due azzurre. Sul 4-3 a favore la canadese e la neozelandese aumentano i giri del motore, strappando il servizio a Sara e Jasmine per andare prima sul 5-3 e poi per portarsi in vantaggio nel proprio turno di battuta con il 6-4 che vale l’1-0. Il copione non è troppo differente nel secondo parziale: Errani e Paolini annullano due palle break sul 2-2, ma nel servizio avversario successivo arriva un altro break per Gabriela ed Erin. Sul 5-3 le italiane sono ormai ko, e Dabrowski e Routliffe archiviano la pratica con un altro break, per il definitivo 6-3 che vale il 2-0. Eliminate quindi ad un soffio dalla finale Errani e Paolini, mentre Dabrowski e Routliffe volano in finale contro Siniakova e Townsend (vittoriose per 2-0 sulla coppia composta da Kudermetova e Mertens).