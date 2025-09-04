Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
US OPEN

Tennis, US Open: Errani e Paolini fuori in semifinale nel doppio femminile

Sara e Jasmine devono arrendersi ad un passo dalla finale: Dabrowski e Routliffe vincono 2-0 (6-4, 6-3

04 Set 2025 - 07:28
© Getty Images

© Getty Images

Niente da fare per Sara Errani e Jasmine Paolini: le due tenniste italiane salutano il torneo di doppio femminile degli US Open in semifinale. Nel match contro Gabriela Dabrowski ed Erin Routliffe le azzurre ci provano, ma dopo un’ora e quindici minuti a imporsi sono la canadese e la neozelandese. Le azzurre concedono un solo break decisivo nel primo set (6-4), ma non riescono a reagire e ne subiscono due anche nel secondo (6-3).

Devono arrendersi ad un passo dalla finale Sara Errani e Jasmine Paolini, le due azzurre si fermano alla semifinale degli US Open. Gabriela Dabrowski ed Erin Routliffe raggiungono in finale Siniakova e Townsend, superando le italiane per 2-0 dopo un’ora e quindici minuti. La partenza è in sordina, ma già dai primi game (con tanti punti giocati e subito ai vantaggi) si intuisce la difficoltà del match per le due azzurre. Sul 4-3 a favore la canadese e la neozelandese aumentano i giri del motore, strappando il servizio a Sara e Jasmine per andare prima sul 5-3 e poi per portarsi in vantaggio nel proprio turno di battuta con il 6-4 che vale l’1-0. Il copione non è troppo differente nel secondo parziale: Errani e Paolini annullano due palle break sul 2-2, ma nel servizio avversario successivo arriva un altro break per Gabriela ed Erin. Sul 5-3 le italiane sono ormai ko, e Dabrowski e Routliffe archiviano la pratica con un altro break, per il definitivo 6-3 che vale il 2-0. Eliminate quindi ad un soffio dalla finale Errani e Paolini, mentre Dabrowski e Routliffe volano in finale contro Siniakova e Townsend (vittoriose per 2-0 sulla coppia composta da Kudermetova e Mertens).

errani
paolini
usopen

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Sinner 'beccato'! Il nuovo sfondo del cellulare scatena il web

Sinner strapazza Bublik, ai quarti lo storico derby con Musetti: "Bello un italiano in semifinale"

Alcaraz senza rivali: percorso netto anche con Lehecka e semifinale sul velluto

Sinner è implacabile, si prende il derby con Musetti e va in semifinale

Musetti show, demolito Munar: ai quarti il possibile derby azzurro con Sinner

Sinner è ingiocabile, domina Bublik e si regala lo storico derby con Musetti ai quarti

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:03
I risparmi estivi per un tesoretto invernale: l'Inter ha 20/25 milioni per il mercato di gennaio
08:36
Milan camaleontico e con il falso nove: così Allegri può far decollare il Diavolo
07:46
Sinner: "Felice di essere di nuovo in semifinale". Musetti: "Jannik mi ha impressionato"
07:45
Lo sport sui giornali: sfoglia la nostra rassegna
07:34
Michela Persico al Festival del Cinema: l'ex moglie di Rugani incanta Venezia