Citroën: svelata la monoposto della nuova era elettrica

Livrea tricolore per l'ingresso della Casa francese in Formula E. Debutto nei test di Valencia dal 27 al 30 settembre.
Citroën entra in una nuova dimensione del motorsport presentando la monoposto che porterà i colori del marchio nella Formula E. Un progetto ambizioso sviluppato da Stellantis Motorsport sotto la guida di Cyril Blais, con due piloti esperti e veloci come Jean Eric Vergne e Nick Cassidy, e un obiettivo chiaro: coniugare performance e innovazione sostenibile. Dai test di Valencia al primo e-Prix di San Paolo del 6 dicembre, inizia il nuovo viaggio elettrico del Double Chevron.