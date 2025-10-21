Citroën: svelata la monoposto della nuova era elettrica

Citroën entra in una nuova dimensione del motorsport presentando la monoposto che porterà i colori del marchio nella Formula E. Un progetto ambizioso sviluppato da Stellantis Motorsport sotto la guida di Cyril Blais, con due piloti esperti e veloci come Jean Eric Vergne e Nick Cassidy, e un obiettivo chiaro: coniugare performance e innovazione sostenibile. Dai test di Valencia al primo e-Prix di San Paolo del 6 dicembre, inizia il nuovo viaggio elettrico del Double Chevron.