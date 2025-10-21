Logo SportMediaset

Formula E
LA PRESENTAZIONE

Citroën: svelata la monoposto della nuova era elettrica

Livrea tricolore per l'ingresso della Casa francese in Formula E. Debutto nei test di Valencia dal 27 al 30 settembre. 

21 Ott 2025 - 10:51
Citroën entra in una nuova dimensione del motorsport presentando la monoposto che porterà i colori del marchio nella Formula E. Un progetto ambizioso sviluppato da Stellantis Motorsport sotto la guida di Cyril Blais, con due piloti esperti e veloci come Jean Eric Vergne e Nick Cassidy, e un obiettivo chiaro: coniugare performance e innovazione sostenibile. Dai test di Valencia al primo e-Prix di San Paolo del 6 dicembre, inizia il nuovo viaggio elettrico del Double Chevron.

Ultimi video

02:18
Incidente tra Rowland e De Vries

Incidente tra Rowland e De Vries

52:19
Arabia Saudita | Gara 3

Arabia Saudita | Gara 3

53:43
Arabia Saudita | Gara 2

Arabia Saudita | Gara 2

54:19
Arabia Saudita | Gara 1

Arabia Saudita | Gara 1

00:28
L'Extreme H sbarca su Mediaset

L'Extreme H sbarca su Mediaset

01:06
Formula E a Londra

Formula E, finale a Londra

53:33
E-Prix 16° Round Londra - Gara 2

E-Prix 16° Round Londra - Gara 2

07:42
Oliver Rowland è campione del mondo

Oliver Rowland è campione del mondo

01:16
Oliver Rowland: "Stagione fantastica"

Oliver Rowland: "Stagione fantastica"

06:46
Il podio del Round 16 a Londra

Il podio del Round 16 a Londra

00:46
De Vries: "Gara molto tosta"

De Vries: "Gara molto tosta"

00:35
Buemi: "Risultato molto importante"

Buemi: "Risultato molto importante"

01:05
Cassidy: "Speciale vincere a Londra, weekend perfetto"

Cassidy: "Speciale vincere a Londra, weekend perfetto"

02:51
Cassidy vince il Round 16 a Londra

Cassidy vince il Round 16 a Londra

03:55
Rowland è fuori dall'E-Prix di Londra

Rowland è fuori dall'E-Prix di Londra

02:18
Incidente tra Rowland e De Vries

Incidente tra Rowland e De Vries

