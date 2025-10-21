Logo SportMediaset

Mercato

Nottingham Forest, panchina affidata a Sean Dyche

21 Ott 2025 - 11:01
Terzo allenatore per il Nottingham Forest. Il club di Premier League ha scelto Sean Dyche, ex dell'Everton, come nuovo tecnico: il 54enne inglese, che ha firmato un contratto fino all'estate del 2027, diventa il terzo a sedere sulla panchina del Forest in questa stagione. Dyche prende il posto di Ange Postecoglou, rimasto in carica solo 39 giorni ed esonerato dopo la sconfitta per 3-0 di sabato contro il Chelsea: Postecoglou non ha vinto nessuna delle sue otto partite da allenatore - due pareggi e sei sconfitte - dopo essere stato ingaggiato per sostituire Nuno Espirito Santo, esonerato dopo sole tre partite di campionato. Il Forest è 18esimo in classifica con una sola vittoria in otto giornate. L'esordio di Dyche sarà in Europa League in casa contro il Porto, poi ci sarà la trasferta contro il Bournemouth in Premier. Tra i candidati alla panchina del club inglese c'era anche Roberto Mancini. "Allenatore rispettato ed esperto in Premier League, Dyche porta con sé il perfetto mix di carattere, acume tattico e risultati comprovati per guidare il club nel futuro - scrive il Forest annunciano il nuovo tecnico -. Da ex giocatore delle giovanili del Forest, ha anche una profonda conoscenza dei valori e dell'orgoglio del Forest e dei suoi tifosi. La sua nomina rappresenta la migliore opportunità per una stagione di successo e competitiva sia nelle competizioni nazionali che in quelle europee".

