Tennis: Sinner apre il Grand Opening Show delle Atp Finals

Entra dal tunnel come un vero campione di tennis, sulle note di Baby Shark: è Alessandro Cattelan, il presentatore del Grand Opening Show delle Atp Finals. Ma quando chiama in campo Jannik Sinner si scatena un'ovazione che fa tremare l'Inalpi Arena: il "barone rosso" subito si raccomanda di "fare attenzione al campo, ché è un campo molto speciale". "Sta andando tutto molto bene - dice - Le Fibas sono un evento speciale per tutti noi; soprattutto per me, Andrea e Simone (Vavassori e Bolelli n.d.r.) che siamo italiani. Tutto l'anno si lavora per essere qua - aggiunge il numero 1 mondiale - è l'evento più speciale per noi, cerco di andare un passo ancora più avanti. L'atmosfera e bellissima ed è bello iniziare questo torneo con una serata che mette insieme tennis e musica". Poi per Cattelan l'occasione per carpire a Sinner qualche segreto per le proprie lezioni di tennis. E il campione non si sottrae al gioco e spiega come tirar su da terra le palline in modo scenografico. Prima di lasciare Il campo, l'immancabile lancio delle palline sugli spalti. Poi spazio alla musica con Madame, la prima dei tre artisti della serata, con Blanco e Mengoni.