ATP Finals, Jannik Sinner torna in campo a Torino e sfida in allenamento Alexander Zverev

Due ore ad alta intensità per Jannik Sinner che si è allenato con Alexander Zverev all'Inalpi Arena di Torino in vista delle ATP Finals. Più che una sessione di preparazione, si è rivelato una sorta di "sfida nella sfida" con il 23enne di Sesto Pusteria che è sceso prima in campo sul Court 1 puntando sulla preparazione fisica e tecnica prima di spostarsi sul Centrale per una simulazione di un set.