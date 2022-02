Tennis, Sinner annuncia: "Vagnozzi è il mio nuovo allenatore"

"Felice di annunciare che lavorerò con Simone Vagnozzi come mio allenatore, sarà lui a guidare la mia squadra. Al momento non abbiamo in programma di aggiungere altri membri del team ma esamineremo la situazione man mano. Entusiasti di iniziare questo nuovo capitolo, Forza". Così il tennista azzurro Jannik Sinner, in un post scritto in inglese sul proprio account Twitter, ha ufficializzato l'arrivo del suo nuovo tecnico dopo la separazione con Riccardo Piatti.