Sinner: "Non mi sarei mai immaginato di arrivare in finale a Wimbledon. Alcaraz? Sarà una bella partita"

Ha superato quasi passeggiando un mostro come Novak Djokovic approdando per la prima volta in finale a Wimbledon. Parliamo di Jannik Sinner, che adesso si ritroverà davanti, ancora una volta in finale, Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo, che è entrato nel ristretto club dei tennisti a raggiungere la finalissima in ogni torneo del Grande Slam (come lui, dal 1995, Federer, Nadal, Djokovic e Murray) è emozionato dopo il successo sul serbo: "Era il torneo che guardavo da giovane in tv, non mi sarei mai immaginato di giocare la finale. Tutto questo è incredibile. Qui ci sono mio papà e mio fratello: così questo risultato è ancora più bello ma dietro c'è tanto lavoro".