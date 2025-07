Tennis, Wimbledon: Sinner piega Djokovic e vola in finale, sarà ancora sfida ad Alcaraz

Partita di fatto senza storia quella tra l’azzurro e il serbo, che non è mai sembrato in grado di tenere il ritmo scatenato dell’avversario e ha puntato essenzialmente solo sul servizio senza quasi mai riuscire a imporsi negli scambi più lunghi. Jannik ha concesso un solo break a Nole, all’inizio del terzo set, piazzandone però due consecutivi subito dopo e chiudendo i giochi in neanche due ore. Ora, dopo aver concesso appena due set agli avversari in tutto il torneo (quelli nell'ottavo contro Dimitrov), lo attende l'avversario più ostico e più atteso.