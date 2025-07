Djokovic: "Per me è diventato impossibile battere Sinner o Alcaraz. Non mi ritiro, tornerò a Wimbledon"

"Sinner e Alcaraz sono a un livello decisamente sopra a tutti in questo momento". Musica e parole di Novak Djokovic, oggi eliminato proprio dall'italiano in semifinale a Wimbledon. Il serbo, che non vuole fare troppo riferimento al problema fisico che lo ha penalizzato durante la sfida "Ho avuto una carriera incredibile, sto solo cercando di sfruttare al massimo quel che rimane del mio corpo. Purtroppo non sono riuscito a muovermi come volevo" ha avuto parole al miele per l'altoatesino che lo ha superato in tre set senza grandi patemi: "Nell'ultimo anno e mezzo è stato il migliore al mondo, gli ho fatto l'in bocca al lupo per la sua prima finale qui. Oggi è stato troppo forte".