Tennis: Iga Swiatek travolge Anisimova in finale ed è regina di Wimbledon

ANISIMOVA IN LACRIME: "SENZA MIA MAMMA NON SAREI STATA QUI"

"Mi dispiace, avrei voluto giocare meglio per voi ma qualcosa non è andato. Questo non lo dimenticherò". Così tra le lacrime, Amanda Anisimova, dopo la finale persa contro Iga Swiatek. La tennista americana si è quindi rivolta a sua mamma "che è volata qui stamattina. Sicuramente non sarei qui senza di lei. Onestamente, mia mamma ha fatto più di me. Mia mamma è la persona più altruista che io conosca. Ha fatto di tutto per portarmi fino a questo punto della mia vita. Grazie per essere qui e per aver rotto la superstizione del volare per assistere alle mie partite. Non è certo per questo che ho perso oggi. Sono così felice di poter condividere questo momento con te. Ti voglio un mondo di bene".