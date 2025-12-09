Tennis, Sinner e Alcaraz in coro: "Un onore il paragone con Federer e Nadal"

Nel circuito maggiore, si sono affrontati finora sedici volte: lo spagnolo è avanti 10-6 e ha vinto 27 set, quattro in più di Sinner. I due hanno giocato 508 game, e Alcaraz ne ha vinti solo due in più, 255 contro 253. Sembra incredibile, ma a oggi negli scontri diretti si sono aggiudicati esattamente lo stesso numero di punti, 1651 a testa. "Ci conosciamo da quando siamo giovanissimi e in campo non abbiamo segreti. Jannik è un giocatore quasi senza punti deboli: potentissimo in attacco, rapidissimo e solido in difesa. Ha dominato il 2025 con due Slam e le ATP Finals, restando in lotta per il numero 1 fino all'ultimo. Per batterlo non basta giocare bene: devi mantenere la concentrazione per tutto il match, dal primo all'ultimo punto", ha spiegato Alcaraz. "Carlos uno dei migliori del circuito, forse il migliore. Giocare contro di lui è sempre un grande stimolo - ha detto Sinner - Ogni partita ha una storia diversa ed è questo a renderle così avvincenti. È velocissimo, difficile da superare ovunque in campo, e mentalmente gioca ogni punto come fosse l'ultimo. Questi sono i grandi ostacoli che devo affrontare ogni volta che lo sfido".