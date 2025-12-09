Tennis, Sinner e Alcaraz in coro: "Un onore il paragone con Federer e Nadal"

Il numero uno e il numero due al mondo hanno parlato in vista dell'esibizione che giocheranno a Seul nel 2026di Redazione
I rivali ti tirano fuori il meglio, ti migliorano. Valeva così per Bjorn Borg e John McEnroe, per Roger Federer e Rafa Nadal, e sicuramente vale per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I paragoni con i grandi del passato inorgogliscono i due dominatori del circuito ATP, che inizieranno la nuova stagione sfidandosi in un'esibizione a Seul. "Le rivalità sono fondamentali per il nostro sport. Federer, Nadal, Djokovic e Murray lo hanno dimostrato nella loro epoca. È bello sapere che sto sviluppando qualcosa di simile con Carlos. Questi duelli rendono il tennis più emozionante, per i tifosi e per noi giocatori" ha detto Sinner a Tennis Korea come riporta Supertennis. Essere accostati a quei grandi campioni, ha aggiunto Alcaraz, "è un vero onore. Le rivalità accendono l'interesse dei tifosi: io stesso sono cresciuto ispirandomi a quella tra Nadal e Federer. Con Jannik ci siamo già affrontati in molti grandi palcoscenici, comprese finali Slam, sempre in partite intense. Credo che ci rendiamo più forti a vicenda e spero che questa rivalità positiva continui per molti anni".
Nel circuito maggiore, si sono affrontati finora sedici volte: lo spagnolo è avanti 10-6 e ha vinto 27 set, quattro in più di Sinner. I due hanno giocato 508 game, e Alcaraz ne ha vinti solo due in più, 255 contro 253. Sembra incredibile, ma a oggi negli scontri diretti si sono aggiudicati esattamente lo stesso numero di punti, 1651 a testa. "Ci conosciamo da quando siamo giovanissimi e in campo non abbiamo segreti. Jannik è un giocatore quasi senza punti deboli: potentissimo in attacco, rapidissimo e solido in difesa. Ha dominato il 2025 con due Slam e le ATP Finals, restando in lotta per il numero 1 fino all'ultimo. Per batterlo non basta giocare bene: devi mantenere la concentrazione per tutto il match, dal primo all'ultimo punto", ha spiegato Alcaraz. "Carlos uno dei migliori del circuito, forse il migliore. Giocare contro di lui è sempre un grande stimolo - ha detto Sinner - Ogni partita ha una storia diversa ed è questo a renderle così avvincenti. È velocissimo, difficile da superare ovunque in campo, e mentalmente gioca ogni punto come fosse l'ultimo. Questi sono i grandi ostacoli che devo affrontare ogni volta che lo sfido".