Tennis, scelti i cinque azzurri per le finali di Coppa Davis: ci sono anche Sinner e Musetti

TENNIS

Prima volta per i due "Next Gen", insieme a loro Fognini, Berrettini e Sonego

Il capitano azzurro Filippo Volandri ha reso noti i nomi dei cinque convocati dell'Italia per le finali di Coppa Davis, che partiranno il 25 novembre a Torino con la fase a gironi: prima volta per i "Next Gen" Jannik Sinner e Lorenzo Musetti (rispettivamente numero 11 e numero 67 del ranking Atp), che affiancheranno i veterani Lorenzo Sonego (numero 23), Fabio Fognini (numero 36) e Matteo Berrettini (numero 7). Getty Images

L'Italia è stata sorteggiata nel Gruppo E in compagnia di Stati Uniti e Colombia. Per gli Azzurri l'esordio è in programma venerdì 26 novembre, alle ore 16, contro il team a stelle e strisce. Il giorno successivo, sempre alle 16, la sfida con i sudamericani. Nell'ultima giornata, domenica 28, si completerà il girone degli azzurri con il match fra le due nazionali americane. La vincente affronterà nei quarti di finale, in programma lunedì 29 novembre sempre a Torino, la prima classificata del girone D, formato da Australia, Ungheria e Croazia.