Tennis, Rybakina regina degli US Open! Battuta Sabalenka in finale

Non c’è due senza tre: Elena Rybakina conquista il terzo Slam della sua carriera, replicando il risultato degli Australian Open 2026 e vincendo gli US Open superando in finale ancora una volta Aryna Sabalenka dopo due ore e ventuno minuti di battaglia. Fin dal primo set l’andamento è piuttosto chiaro: Sabalenka annulla tre palle break sull’1-1, ma sul 2-2 non può nulla e la kazaka scappa via sul 4-2. Dopo un'altra palla break annullata la bielorussa cerca di restare aggrappata al match annullando anche un set point, ma non può nulla sul secondo: 6-4 Rybakina e 1-0. Sabalenka reagisce nel secondo parziale, dove sul 5-4 però si vede annullare un paio di set point.