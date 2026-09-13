Tennis, Rybakina regina degli US Open! Battuta Sabalenka in finale

Elena Rybakina è la nuova regina degli US Open, la kazaka conquista il terzo Slam della sua carriera superando in finale Aryna Sabalenka dopo una sfida molto combattuta di due ore e ventuno minuti di gioco. Elena si prende un primo set equilibrato con il punteggio di 6-4, concede il secondo sul finale 7-5 e poi cambia passo nel terzo, chiudendo con il 6-2 che significa terzo Slam in carriera dopo Wimbledon 2022 e Australian Open 2026.
Non c’è due senza tre: Elena Rybakina conquista il terzo Slam della sua carriera, replicando il risultato degli Australian Open 2026 e vincendo gli US Open superando in finale ancora una volta Aryna Sabalenka dopo due ore e ventuno minuti di battaglia. Fin dal primo set l’andamento è piuttosto chiaro: Sabalenka annulla tre palle break sull’1-1, ma sul 2-2 non può nulla e la kazaka scappa via sul 4-2. Dopo un'altra palla break annullata la bielorussa cerca di restare aggrappata al match annullando anche un set point, ma non può nulla sul secondo: 6-4 Rybakina e 1-0. Sabalenka reagisce nel secondo parziale, dove sul 5-4 però si vede annullare un paio di set point.
Sul 6-5 tutto lascia pensare al tie-break, ma Aryna trova il break proprio nell’ultimo game a disposizione e riporta tutto in parità con il 7-5 che vale l’1-1. L’ultimo set è però a senso unico: doppio break di Rybakina, che cambia marcia e vola via sul 5-2, per poi chiudere a servizio con il 6-2 che vale il titolo. Terzo Slam per Rybakina, che dopo Wimbledon 2022 e Australian Open 2026 (sempre contro Sabalenka) porta a casa anche gli US Open 2026.