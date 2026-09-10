Conti in rosso per la WTA: il tennis femminile rischia di fallire entro un anno

A pesare in modo determinante sul bilancio è stata la risoluzione anticipata del contratto triennale per l'organizzazione delle WTA Finals a Riyad. La rinuncia all'accordo con l'Arabia Saudita ha provocato una forte contrazione delle entrate, compensata solo in parte dallo spostamento dell'evento finale a Indian Wells. Un altro fattore critico è rappresentato dall'impegno economico profuso per ridurre il divario retributivo con il circuito maschile. Per sostenere la parità dei premi in denaro nei tornei combinati, la WTA ha investito importanti risorse proprie, arrivando a coprire le differenze d'ingaggio ma appesantendo la stabilità dei propri conti.