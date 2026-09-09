Us Open, Alcaraz cede durante il match con Shelton: vomita e allontana il cameraman

© Getty Images
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Cinque set e due tie break per un totale di 4 ore 28 minuti di gioco. Un duello, più che una semplice partita di tennis, quello andato in scena la scorsa notte tra Shelton e Alcaraz nei quarti di finale degli Us Open. Trionfa l'americano, ma Alcaraz può tornare a casa con la consapevolezza di essere tornato a giocare un tennis di alto livello dopo il lungo infortunio. Nel quinto set, però, lo spagnolo ha ceduto fisicamente e le telecamere di tutto il mondo hanno ripreso il momento.
Nel corso del quinto set, intorno alle 2.20 del mattino, Alcaraz ha un cedimento fisico durante un cambio campo: lo spagnolo ha iniziato ad avvertire dei conati di vomito, violenti e ripetuti. Pur coprendosi con un asciugamano, l'immagine è stata immortalata dalle telecamere, costringendo il numero 3 al mondo a chiedere al cameraman di allontanarsi. In alcuni video diffusi sui social, infatti, si vede l'iberico chiaramente infastidito che chiede all'operatore di farsi da parte, facendo ripetuti gesti con la mano, per poi chiudersi nuovamente nel suo malessere. Un episodio allarmante che ha scatenato ulteriori polemiche sulla decisione di far iniziare il match in tarda serata, alle 23 circa. Non a caso, quella tra Alcaraz e Shelton è stata la partita finita più tardi nella storia degli Us Open. Il match point si è giocato alle 3.33 del mattino.