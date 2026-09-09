Us Open, Alcaraz cede durante il match con Shelton: vomita e allontana il cameraman

Nel corso del quinto set, intorno alle 2.20 del mattino, Alcaraz ha un cedimento fisico durante un cambio campo: lo spagnolo ha iniziato ad avvertire dei conati di vomito, violenti e ripetuti. Pur coprendosi con un asciugamano, l'immagine è stata immortalata dalle telecamere, costringendo il numero 3 al mondo a chiedere al cameraman di allontanarsi. In alcuni video diffusi sui social, infatti, si vede l'iberico chiaramente infastidito che chiede all'operatore di farsi da parte, facendo ripetuti gesti con la mano, per poi chiudersi nuovamente nel suo malessere. Un episodio allarmante che ha scatenato ulteriori polemiche sulla decisione di far iniziare il match in tarda serata, alle 23 circa. Non a caso, quella tra Alcaraz e Shelton è stata la partita finita più tardi nella storia degli Us Open. Il match point si è giocato alle 3.33 del mattino.