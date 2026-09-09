US OPEN

Us Open, Alcaraz cede durante il match con Shelton: vomita e allontana il cameraman

L'episodio è accaduto durante un cambio campo dell'ultimo set

09 Set 2026 - 11:41
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 10
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Cinque set e due tie break per un totale di 4 ore 28 minuti di gioco. Un duello, più che una semplice partita di tennis, quello andato in scena la scorsa notte tra Shelton e Alcaraz nei quarti di finale degli Us Open. Trionfa l'americano, ma Alcaraz può tornare a casa con la consapevolezza di essere tornato a giocare un tennis di alto livello dopo il lungo infortunio. Nel quinto set, però, lo spagnolo ha ceduto fisicamente e le telecamere di tutto il mondo hanno ripreso il momento. 

Leggi anche

Game over Alcaraz: Shelton lo elimina dopo una battaglia di quasi 5 ore

Cosa è successo

 Nel corso del quinto set, intorno alle 2.20 del mattino, Alcaraz ha un cedimento fisico durante un cambio campo: lo spagnolo ha iniziato ad avvertire dei conati di vomito, violenti e ripetuti. Pur coprendosi con un asciugamano, l'immagine è stata immortalata dalle telecamere, costringendo il numero 3 al mondo a chiedere al cameraman di allontanarsi. In alcuni video diffusi sui social, infatti, si vede l'iberico chiaramente infastidito che chiede all'operatore di farsi da parte, facendo ripetuti gesti con la mano, per poi chiudersi nuovamente nel suo malessere. Un episodio allarmante che ha scatenato ulteriori polemiche sulla decisione di far iniziare il match in tarda serata, alle 23 circa. Non a caso, quella tra Alcaraz e Shelton è stata la partita finita più tardi nella storia degli Us Open. Il match point si è giocato alle 3.33 del mattino.  

us open
alcaraz
shelton
tennis

Tennis

01:41
Nole Ko tra la lacrime

Nole Ko tra la lacrime

01:17
US OPEN DARDERI vs Zverev SRV

US Open, Zverev strapazza Darderi: gli highlights

01:13
HL ALCARAZ vs Paul 7/9 SRV

Us Open: Alcaraz batte Paul in tre set e vola ai quarti

00:29
MCH DARDERI BATTE SWEENY 06/09 MCH

US Open: Darderi batte Sweeny e vendica Musetti

00:59
MCH US OPEN COBOLLI KO VS BLOCKX MCH

Cobolli si arrende a Blockx e saluta New York

02:26
MCH COBOLLI OK E MUSETTI KO AGLI US OPEN 4/9 MCH OK

Us Open, eliminazione drammatica per Musetti: "Un'Odissea, come Sinner a Parigi"

00:22
MCH CERUNDOLO SPACCA LA RACCHETTA MCH

Us Open, doppio fallo e Cerundolo spacca la racchetta

00:38
MCH US OPEN BELLUCCI KO MCH

Us Open, Fritz distrugge Bellucci. Solo due game per l'azzurro

02:11
MCH ALCARAZ AVANZA AGLI US OPEN MCH

Alcaraz soffre un po' ma vince in rimonta: è al terzo turno degli Us Open

01:18
Berrettini shock

Berrettini shock

01:37
Tennis, Us Open

Us Open: avanti Cobolli e Musetti, Sonego sfiora l'impresa

02:20
MCH COBOLLI VINCE AL 5° con bandino

Cobolli vince al quinto set contro Comesana

01:45
Us Open 2026, sei italiani in campo oggi

Us Open 2026, sei italiani in campo oggi

01:45
MCH ALCARAZ GRAN RIENTRO AGLI US OPEN MCH

Alcaraz inizia bene gli Us Open: supera Safiullin in tre set

01:35
SRV RULLO TENNIS DJOKOVIC FINE DI UN'ERA 31/08 SRV

Djokovic, eliminazione al 1° turno e lacrime allo Us Open: è la fine di un'era?

01:41
Nole Ko tra la lacrime

Nole Ko tra la lacrime

I più visti di Tennis

US OPEN DARDERI vs Zverev SRV

US Open, Zverev strapazza Darderi: gli highlights

HL ALCARAZ vs Paul 7/9 SRV

Us Open: Alcaraz batte Paul in tre set e vola ai quarti

MCH DARDERI BATTE SWEENY 06/09 MCH

US Open: Darderi batte Sweeny e vendica Musetti

Game over Alcaraz: Shelton lo elimina dopo una battaglia di quasi 5 ore

Crollo Alcaraz: lo spagnolo vomita durante il quinto set e se la prende con il cameraman

MCH US OPEN COBOLLI KO VS BLOCKX MCH

Cobolli si arrende a Blockx e saluta New York

Notizie del giorno
Vedi tutti
Clarence Seedorf (centrocampista): opinionista televisivo
13:28
Seedorf estasiato da Real-Inter: "Il vero calcio da Champions, come Psg-Bayern dell'anno scorso"
13:19
MotoGP: nel 2027 Bulega con il VR46 Racing Team
13:10
Il figlio di Raikkonen firma con la Red Bull: l'annuncio con papà Kimi
13:09
Equilibrio psicologico e prestazione atletica: nasce Athletics Mind, il nuovo progetto di Andrea Ranocchia
13:09
Belgio, Courtois mette in stand-by la carriera in nazionale