Sinner scalda i motori: test a Torino, ginocchio in ripresa e la tournée asiatica nel mirino
L’azzurro ha ripreso a lavorare con la racchetta allo Stampa Sporting dopo i problemi al ginocchio, filtra ottimismo per la ripresa degli allenamenti già dalla prossima settimana
Jannik Sinner accelera e prepara il ritorno. Dopo lo stop forzato causato da una tendinopatia extra-articolare al ginocchio destro — infortunio che lo ha costretto a saltare il Masters 1000 di Cincinnati e lo US Open — il numero uno del mondo sta finalmente ritrovando la serenità e il campo. Dopo essersi concesso una parentesi di svago a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1, dove ha festeggiato il successo dell'amico Andrea Kimi Antonelli, l'altoatesino è subito tornato a concentrarsi unicamente sulla seconda parte di stagione.
Il lavoro a Torino e le prime sensazioni
Per tutta la settimana Sinner rimarrà a Torino per proseguire le terapie e la riabilitazione presso il J Medical. Al lavoro in palestra, coordinato dal preparatore Umberto Ferrara, dal fisioterapista Alejandro Resnicoff e dal medico del team Luca Semperboni, il campione azzurro sta affiancando le prime sessioni sul campo al Circolo della Stampa Sporting. Imbracciata di nuovo la racchetta, Jannik sta testando appoggi e movimenti per verificare la risposta dell'articolazione all'aumento dei carichi.
Le indicazioni raccolte finora sono positive e filtrano ottimismo e serenità. Se le risposte del ginocchio continueranno a essere buone, nel fine settimana Sinner farà rientro a Montecarlo, dove da lunedì potrà ricongiungersi al tecnico Simone Vagnozzi per riprendere gli allenamenti a pieno regime.
Obiettivo Pechino
La tabella di marcia esclude qualsiasi forzatura, ma la data cerchiata in rosso sul calendario è il 30 settembre, giorno del via dell'ATP 500 di Pechino, torneo in cui l'italiano difende il titolo vinto lo scorso anno. A confermare l'attesa è stato lo stesso direttore del torneo cinese, Lars Graff, che si è detto sicuro della presenza del campione azzurro, sottolineando i costanti contatti con lo staff di Jannik.
Dopo Pechino, il programma prevede la partecipazione al Masters 1000 di Shanghai (dal 7 al 18 ottobre) e, a fine mese, l'esibizione del Six Kings Slam a Riad.
Insidia al trono
Fermo dalla vittoria in finale a Wimbledon contro Sascha Zverev dello scorso 12 luglio, Sinner scalpita per tornare a gareggiare. Anche se Zverev insidia la sua leadership in vetta al ranking ATP, il circuito attende soprattutto la ripresa della grande rivalità con Carlos Alcaraz, rientrato a New York dopo aver saltato tutta la stagione su terra ed erba.
I due rivali non si incroceranno subito: mentre Sinner sarà impegnato a Pechino, Alcaraz giocherà in contemporanea a Tokyo. Il primo potenziale scontro diretto ("Sincaraz") potrebbe avvenire proprio sul cemento di Shanghai. Per ora, nessuna fretta: riabilitazione al J Medical, colpi allo Sporting e fari puntati sull'Asia. Il ritorno del re del tennis mondiale sta per prendere forma.