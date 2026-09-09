Sinner scalda i motori: test a Torino, ginocchio in ripresa e la tournée asiatica nel mirino

Jannik Sinner accelera e prepara il ritorno. Dopo lo stop forzato causato da una tendinopatia extra-articolare al ginocchio destro — infortunio che lo ha costretto a saltare il Masters 1000 di Cincinnati e lo US Open — il numero uno del mondo sta finalmente ritrovando la serenità e il campo. Dopo essersi concesso una parentesi di svago a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1, dove ha festeggiato il successo dell'amico Andrea Kimi Antonelli, l'altoatesino è subito tornato a concentrarsi unicamente sulla seconda parte di stagione.