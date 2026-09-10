Sinner, terapia laser al J Medical per il ginocchio: quando torna in campo

Da Sinner a Ghali, parata di vip nel paddock di Monza
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Jannik Sinner sta continuando nelle terapie per curare la tendinopatia extra-articolare al suo ginocchio destro. Il numero uno al mondo in questi giorni è ancora a Torino, dove si serve delle strutture del J Medical: la fase di recupero sta procedendo bene e, riporta il Corriere della Sera, negli ultimi giorni si è arricchita di un nuovo macchinario che promette di accorciare ulteriormente i tempi.
Si tratta delle macchine, usate a lungo da Pierfrancesco Parra (il compianto "medico dei tennisti" morto nel 2021), per la terapia con il laser ad argon, che la Federtennis ha provveduto a inviare a Torino appositamente per Sinner. Questo particolare tipo di laser si serve dell'argon, un gas nobile, per combinare il fascio luminoso con una azione termica.
Le indicazioni raccolte dallo staff di Jannik finora sono positive e filtrano ottimismo e serenità. Se le risposte del ginocchio continueranno a essere buone, nel fine settimana Sinner farà rientro a Montecarlo, dove da lunedì potrà ricongiungersi al tecnico Simone Vagnozzi per riprendere gli allenamenti a pieno regime.
La tabella di marcia esclude qualsiasi forzatura, ma la data cerchiata in rosso sul calendario è il 30 settembre, giorno del via dell'ATP 500 di Pechino, torneo in cui Sinner difende il titolo vinto lo scorso anno. A confermare l'attesa è stato lo stesso direttore del torneo cinese, Lars Graff, che si è detto sicuro della presenza del campione azzurro, sottolineando i costanti contatti con lo staff di Jannik. Dopo Pechino, il programma prevede la partecipazione al Masters 1000 di Shanghai (dal 7 al 18 ottobre) e, a fine mese, l'esibizione del Six Kings Slam a Riad.
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