Sinner, terapia laser al J Medical per il ginocchio: quando torna in campo

Jannik Sinner sta continuando nelle terapie per curare la tendinopatia extra-articolare al suo ginocchio destro. Il numero uno al mondo in questi giorni è ancora a Torino, dove si serve delle strutture del J Medical: la fase di recupero sta procedendo bene e, riporta il Corriere della Sera, negli ultimi giorni si è arricchita di un nuovo macchinario che promette di accorciare ulteriormente i tempi.