Us Open, eliminazione drammatica per Musetti: "Un'Odissea, come Sinner a Parigi"

Nonostante i tentativi del suo staff di rianimarlo con ghiaccio e zuccheri durante le pause, la condizione fisica dell'italiano è progressivamente precipitata senza margine di recupero: "Dal momento in cui ho iniziato ad avvertire il malore non sono mai migliorato, anzi sono andato peggiorando; non sento di meritare tutto quello che mi sta capitando, per gli sforzi e i sacrifici fatti negli ultimi due mesi per rientrare, c'è poco di positivo da portare via. Per gli ultimi tre set, è difficile oggi parlare di tennis - ha spiegato - È stata, secondo me, una situazione simile a quella di Jannik a Parigi".