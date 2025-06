Tennis, Roland Garros: Sinner implacabile con Rublev, ora i quarti contro Bublik

Sinner è sempre più ingiocabile, agli ottavi di finale del Roland Garros regola Rublev in tre set e in poco più di due ore di gioco. Nel primo game l’altoatesino rischia subito, due palle break annullate e servizio tenuto a fatica. Dopo questo intoppo però l’intero incontro per Jannik va in discesa: due break consecutivi nel primo set per un sonoro 6-1 iniziale. Rublev appare demoralizzato e senza idee, e anche nel secondo parziale perde quasi subito un turno di battuta. Il numero uno al mondo amministra con pochi errori, infilando il secondo break per chiudere con il 6-3 che vale il 2-0. La terza partita è la più equilibrata: Sinner cala leggermente il ritmo e diminuisce le sue percentuali di prima al servizio, con Rublev che ha anche una palla break a disposizione. La parità regna sovrana fino al 4-4, dove entrambi tengono tutti i turni di battuta. Sul 5-4 Jannik riesce a portare ai vantaggi il suo avversario, approfitta di un errore del russo e infila il primo break del set per archiviare la pratica con il 6-4 che significa 3-0 e quarti di finale. Per il numero uno al mondo (da 52 settimane) adesso c’è la sfida contro Alexander Bublik, vittorioso per 3-1 in rimonta contro Draper.