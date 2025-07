Tour de France, genitori Milan: "Maglia verde grande soddisfazione"

"È una soddisfazione grandissima soprattutto quando segui tanto i tuoi figli, vedi che lavorano tanto e riescono a realizzare i loro sogni". Così Elena Pezzetta, madre di Jonathan Milan, ai mircrofoni di RaiSport commentando la vittoria della Maglia verde del Tour de France da parte del corridore italiano della Lidl-Trek. "È solo all'inizio della sua carriera - prosegue - ma quando vedi tuo figlio realizzare i suoi sogni entri anche tu in quel sogno". Anche papà Flavio ha parlato del risultato ottenuto da Jonathan: "Se ce lo immaginavamo? Assolutamente no - spiega - ci bastava partisse nel Tour e facesse qualche vittoria, ma così no".