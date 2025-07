Lorenzo Colombo è arrivato a Genova dopo aver lasciato nelle scorse ore il ritiro del Milan in Cina. Il centravanti classe 2002 domattina svolgerà le visite mediche con il club rossoblù, dove si trasferirà in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento della salvezza e a un certo numero di presenze e gol. In totale verranno versati circa 10 milioni di euro nelle casse del Milan.