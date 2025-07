Fiorentina in partenza, da domani tournée inglese

Dopo due giorni di riposo la Fiorentina si prepara per una tournée in Inghilterra dove nei prossimi 12 giorni affronterà il Leicester (il 3 agosto), il Nottingham Forest (il 5) e il Manchester United all'Old Trafford (il 9). La partenza della squadra di Stefano Pioli è prevista per domani in mattinata: la prima parte della preparazione sarà svolta presso il St George's Park National Football Center (in pratica la Coverciano inglese), nello Staffordshire, dopodiché i viola si trasferiranno a Leicester dove resteranno fino all'8 agosto. Per Pioli sarà l'occasione per capire a che punto è il lavoro iniziato un paio di settimane fa al Viola Park e contrassegnato da tre amichevoli, tutte vinte, contro la Primavera della Fiorentina, il Grosseto e la Carrarese. Per quanto riguarda il mercato, il sogno per il centrocampo si chiama Frank Kessie che ha già lavorato con l'attuale tecnico viola ai tempi del Milan: l'ingaggio da 14 milioni percepito nel club arabo dell'Al-Ahli costituisce però al momento un grosso ostacolo. Ma la Fiorentina, pur monitorando anche altri possibili obiettivi (fra questi Sohm del Parma), rimane comunque vigile.