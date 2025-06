Tennis, Roland Garros: Gauff è la regina di Parigi, rimontata Sabalenka

Coco Gauff sceglie il modo più incredibile per vincere il suo primo Roland Garros e per mettere in bacheca il suo secondo Slam dopo gli US Open 2023. L'americana, infatti, si prende una finale che parte in salita, ma che la vede avere la meglio su Aryna Sabalenka, numero 1 al Mondo e alla vigilia tra le favorite insieme a Iga Swiatek. Servono più di due ore e mezza di gioco, di cui un'ora e venti solo per il primo, caotico set. Finisce al tie-break, ma il 6-6 arriva con ben otto break: solo nel primo, secondo, quarto e settimo game le due tenniste mantengono il servizio. Sabalenka va addirittura sul 4-1, poi perde per quattro volte di fila il turno in battuta, di cui due per chiudere il set. Inevitabile il tie-break, che finisce 7-5 per la bielorussa.



Gauff, però, ha una grande reazione d'orgoglio e nel secondo parziale inizia fortissimo: doppio break (4-1) e risposta sul tentativo di recupero della numero uno al Mondo. Sul 5-2 e servizio per il set, l'americana non sbaglia e rimette tutto in parità. Nel terzo, Sabalenka va in difficoltà e concede per l'ennesima volta il servizio. La tensione, però, si sposta paradossalmente su Coco, che ha due occasioni di andare sul 4-1 e invece incassa il 3-3. Il settimo game, tuttavia, decide l'intero torneo: ennesimo break e 4-3 per la statunitense, che non si guarderà più indietro. L'ultima opportunità per Sabalenka è la palla break sul 5-4, ma la spreca e allora a fare festa è Gauff: finisce 6(5)-7, 6-2, 6-4 per la nuova regina di Parigi, che fa doppietta considerando gli US Open 2023 e cancella il ricordo della finale persa 2022 contro Swiatek.