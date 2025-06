Roland Garros, Sinner-Djokovic in diretta

Dopo il ritiro di Musetti che ha spianato la strada per la finale a Carlos Alcaraz, sul centrale del Roland Garros tocca a Jannik Sinner e Novak Djokovic giocarsi l'altro posto per l'ultimo atto del torneo sulla terra rossa parigina. Un big match molto atteso e che promette scintille in campo. Di seguito la cronaca della partita game per game.