Tennis, Roland Garros: Djokovic stende Norrie e vola ai quarti, avanti anche Zverev

TABELLONE MASCHILE

Nessun problema per Novak Djokovic, che accede ai quarti di finale del Roland Garros 2025 superando Cameron Norrie in meno di due ore e un quarto. Pronti via e il serbo vola subito sul 2-0 nel primo set, salvo subire il contro-break dell’inglese. Il numero 6 al mondo ha però tutto sotto controllo: contro-break immediato e 3-1. Norrie non riesce più a rientrare, perde un altro turno di battuta nell’ultimo game per il 6-2 che vale l’1-0. Il britannico prova a reagire subito a inizio secondo parziale, con il break che lo porta sul 2-0. Anche in questa occasione però Nole non lascia nulla al caso: prima pareggia i conti sul 2-2, annulla due palle break pesanti successivamente e poi allunga sul 5-3, per chiudere 6-3 a servizio. Il terzo set è pura formalità: Djoker strappa il turno di battuta al suo avversario per altre due volte, scappando via e archiviando la pratica con il 6-2 finale. Djokovic avanza e raggiunge ai quarti di finale Zverev: il tedesco resta in campo cinquantaquattro minuti contro Griekspoor, costretto a ritirarsi nel secondo set. Sotto 6-4 e 3-0 nel secondo parziale, l’olandese non riesce ad andare avanti e deve dichiarare forfait.