Inter, il silenzio social di Lautaro: nessun messaggio ai tifosi, nessun saluto a Inzaghi

Il silenzio di Lautaro Martinez. Le ultime parole del capitano dell'Inter risalgono alla tremenda notte dell'Allianz Arena, poi nessun messaggio social, né ai tifosi per la pesante sconfitta contro il Psg, né di saluto a Simone Inzaghi dopo la notizia del suo addio all'Inter. Dimarco ha chiesto scusa ai tifosi per la debacle di Monaco di Baviera ("Avrò sempre questa cicatrice"), Bastoni ha parlato di "sconfitta difficile da accettare, che lascia tanta amarezza e che richiederà tanto tempo per essere compresa", lanciando poi un appello ai sostenitori nerazzurri "Ora più che mai, sappiamo quanto sia fondamentale sentirvi al nostro fianco". Poi sono arrivati i ringraziamenti a Inzaghi tra gli altri di Thuram ("Un piacere e un onore giocare sotto la sua guida"), di Calhanoglu, dello stesso Dimarco. E Lautaro? La terribile delusione per la Champions lo ha ammutolito.