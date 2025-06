Alpinismo italiano in lutto per la scomparsa di Cristian Brenna

Lui stesso membro del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, Cristian Brenna era Guida Alpina, faceva parte dei Ragni di Lecco e negli anni Novanta del secolo scorso era stato atleta azzurro di arrampicata, raggiungendo livelli tecnici altissimi, prima di allargare i suoi orizzonti alle spedizioni sulle montagne più alte del pianeta e in Sudamerica. Aveva iniziato ad arrampicare a quindici anni, prendendo parte dal 1991 alla Coppa del mondo di arrampicata: sette volte sul podio con tre terzi posti, tre secondi posti e un primo posto conquistato a Courmayeur nel 1998. Come migliori risultati finali aveva ottenuto il terzo posto nella stagione 1996 e nella stagione 2000 e il secondo posto nella stagione 1998. In campo europeo Brenna aveva vinto due medaglie d'argento nella specialità lead, in entrambi i casi in Germania: nel 1998 a Norimberga, due anni dopo a Monaco di Baviera. Aveva inoltre vinto una terza medaglia d'argento nella specialità velocità nell'edizione sempre in Germania (1992 a Francoforte). A livello nazionale invece era stato tre volte campione italiano, conquistando tre edizioni della Coppa Italia lead di arrampicata. Una ventina d'anni fa si era ritirato dalle competizioni per dedicarsi all'attività alpinistica e a quella di tecnico delle squadre nazionali FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana).