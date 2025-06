Tennis, Roland Garros: rimpianto Paolini, Svitolina la elimina da Parigi

Finisce in modo beffardo l'avventura a Parigi di Jasmine Paolini. La vincitrice a Roma, che sperava di ripetere e migliorare il suo 2024 sulla terra rossa francese, saluta lo Slam agli ottavi di finale e non senza rimpianti. Sono infatti tre i match point che, tra secondo parziale e tie-break, l'azzurra fallisce. La sintesi di un match in cui succede molto: la numero 4 della classifica Wta va avanti 3-0, poi incassa due break e il risultato si assesta sul 4-4. Proprio in quel momento, per la terza volta l'italiana strappa il servizio (6-4) e si porta sull'1-0 nel conto dei parziali. La situazione sembra più volte in discesa, perché va avanti prima 4-1, poi 5-3. Le buone notizie, però, finiscono qui.



Al momento di servire per il match, infatti, Paolini incassa il suo terzo break. Poi, il primo vero rammarico: sul 5-3, si porta sul 40-15 e ha due match point a disposizione, ma li spreca e a quel punto il tie-break è inevitabile. Il terzo se lo crea sul 6-5, ma incassa tre punti consecutivi e Svitolina, con l'8-6, pareggia i conti. L'inerzia cambia e nel terzo e decisivo set non c'è storia: Svitolina sale rapidamente sul 4-0 e prenota la vittoria. Alla fine, dopo l'ennesimo break (sette in totale), è 4-6, 7-6(6), 6-1 per l'ucraina, che ora sfiderà la kazaka Elena Rybakina o la dominatrice di quattro degli ultimi cinque Roland Garros, la polacca Iga Swiatek.