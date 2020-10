Tennis, Roland Garros: Berrettini fuori al terzo turno, esulta Altmaier  

DELUSIONE

Matteo Berrettini deve dare l’addio al Roland Garros. Per il numero 8 al mondo l’avventura a Parigi termina ai sedicesimi di finale, sconfitto dal tedesco Daniel Altmaier (n.121 del ranking Atp) in tre set: 6-2, 7-6(5), 6-4 il risultato finale. L’azzurro gioca male il primo parziale, perde il secondo al tie-break per poi soccombere definitivamente nell’ultimo, in 2 ore e 15 minuti. Per Berrettini, apparso poco lucido, è un’eliminazione amara.

Brutta sconfitta per Matteo Berrettini, costretto a salutare anzitempo quest’edizione del Roland Garros. Il numero 8 al mondo perde male (e a sorpresa) contro il tedesco Daniel Altamier e può recriminare con se stesso per quel secondo set che avrebbe potuto indirizzare diversamente il match. L’azzurro finisce ko e, da favorito, non sfrutta la grande opportunità di raggiungere gli ottavi di finale di Parigi per la prima volta nella sua carriera. Partita che inizia subito in salita per l’italiano che nel primo set perde subito la battuta nel suo primo turno di servizio. Berrettini lascia al solido rivale anche l'ottavo game, per un 6-2 piuttosto impietoso.

Il secondo set sembra partire in maniera analoga, ma a ruoli invertiti. È Altmaier a perdere subito il servizio, con Matteo che scappa sul 4-2 e con l’opportunità del 5-2. Qua però iniziano i problemi per il romano, che perde completamente fiducia nei suoi colpi e, grazie ai potenti rovesci, il tedesco riesce a raggiungere il tie-break. Tutto rimane in bilico fino al decimo punto, quando Berrettini compromette il risultato con una palla corta completamente sbagliata; Altmaier s’impone 7-5 e vola così sul 2-0. Nel terzo set Berrettini ha diverse opportunità di portarsi avanti di un break, ma non riesce a sfruttarle. Ne approfitta il tedesco, chirurgico nel gioco successivo, che riesce a togliere il servizio nel quinto game e vincere il parziale per 6-4. Daniel Altmaier si prende un altro scalpo di prestigio a Parigi, dopo quelli di Feliciano López e Jan-Lennard Struff.